Un texte de Marie-Eve Cousineau

L'homme, qui portait une cagoule, est entré par effraction dans le centre pour ex-détenus, situé dans l'est de Montréal. Portant une arme à feu, il a agressé deux intervenantes vers 23 h, mardi. Le suspect a aspergé les lieux de poivre de cayenne avant de prendre la fuite.

Une alarme a été déclenchée pour alerter les policiers.

« Au moment de leur arrivée, l'homme avait déjà quitté, dit Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM. Les policiers ont fait du ratissage dans le secteur pour tenter de localiser l'homme. »

Selon la police, le suspect serait âgé d'environ 40 ans, aurait un teint basané et s'exprimerait en anglais avec un accent italien. Au moment du crime, il portait un chandail blanc, avec des lignes horizontales de couleur bleu et blanc dans le bas, ainsi qu'un jeans délavé et des souliers de sport « de style filet ».

Le SPVM demande au public de communiquer avec la ligne téléphonique Info-Crime (514-393-1133) pour lui fournir toute information pertinente en lien avec ce dossier.

Des employés sous le choc

À la maison de transition, le personnel est ébranlé. Le syndicat représentant les employés a refusé de commenter, tout comme la direction de l'établissement.

Dans un courriel, Service correctionnel Canada, qui travaille en partenariat avec cette maison de transition privée, souligne que la sécurité du personnel et des détenus est une priorité.

À la suite d'un incident comme celui-ci, des mesures de sécurité supplémentaires, comme l'ajout de personnel ou restreindre l'accès à l'établissement, peuvent être mises en place, ajoute l'agence gouvernementale fédérale.