Maggie Putulik affirme que si les policiers l'avaient contacté pour qu'elle aille chercher la femme inuite de 48 ans, elle n'aurait pas hésité à aller la chercher.

En tant que directrice d’un centre d’hébergement chargé de faire le lien entre les institutions de santé de Montréal et du Nunavik, Maggie Putulik explique qu’elle est là pour aider les gens dans ce genre de situation.

Il y a une semaine, Mina Iquasiak Aculiak a été détenue parce qu’elle était intoxiquée et désorientée. Les policiers l’ont relâché un peu plus tard dans un quartier industriel de Montréal, en pleine nuit et avec un simple billet d’autobus pour retrouver son chemin.

Mme Acualik est originaire de la communauté d’Umiujaq au Nunavik, et ne parle ni français ni anglais. Elle se remettait en outre de blessures sévères.

Après avoir été relâchée par les policiers du SPVM, elle est disparue pendant près d'une semaine pour finalement être retrouvée jeudi.

Vendredi, Maggie Putulik a affirmé sur les ondes de CBC que les policiers auraient dû prendre davantage de précautions pour s’assurer de la sécurité de la femme.

« Ils auraient dû aller plus loin que de simplement la relâcher. Ils auraient dû mettre un peu plus d’effort pour trouver où la dame aurait dû être amenée ou bien qui en était responsable », précise Mme Putulik, ajoutant que Mme Acualik portait un bracelet médical du centre hospitalier où elle était soignée.

Selon elle, laisser la femme à elle-même ouvrait la porte à toutes sortes de situations dangereuses.

« Vous relâchez une femme très vulnérable dans un quartier industriel où elle aurait pu être kidnappée ou exploitée. C’est très épeurant de penser à tout ça », a raconté Maggie Putulik.

Avant d’être amenée par les policiers du SPVM, Mina Iquasiak Aculiak séjournait dans un centre de réhabilitation du quartier Côte-des-Neiges, à Montréal.

Elle était soignée pour des blessures subies après avoir été happées par une voiture de police dans sa communauté d’Umiujaq, au Nunavik.

En dépit des critiques formulées plus tôt cette semaine par des organismes communautaires et la mairesse de Montréal Valérie Plante, un porte-parole de la police s'est défendu d'avoir mal agi.

« Nous sommes des policiers. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des ambulanciers », a déclaré jeudi soir André Durocher en entretien à Radio-Canada.