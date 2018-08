Une vingtaine de personnes ont assisté à la rencontre citoyenne tenue vendredi matin à La Capsule, à Sherbrooke, concernant le projet de transformer en piste cyclable le tronçon entre la rue Alexandre et l'ancien pont ferroviaire qui traverse la rivière Saint-François. La rencontre avait pour but de récolter des commentaires et des suggestions pour le projet.

« Les élus sherbrookois, c'est des gens très occupés, alors je suis allé leur présenter le projet et je ne veux pas les déranger trop avec ça avant que le projet soit avancé, parce que ça reste un projet citoyen. Une fois qu'on aura quelque chose de sérieux en place, un document qu'on pourra déposer, c'est certain qu'on va aller vers les élus », a mentionné l'instigateur de la rencontre, Olivier Ross.

La construction totale de la piste cyclable pourrait coûter de 18 à 25 millions de dollars. Une demande de subvention a été faite pour la construction d'un premier tronçon de 10 kilomètres à Weedon.