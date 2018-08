Stingray, spécialisée dans les services musicaux et vidéo multiplateformes interentreprises, propose d'acquérir la totalité des parts de Music Choice pour la somme de 120 millions de dollars américains, d'après le communiqué publié en début de journée.

L'entreprise américaine convoitée produit du contenu musical pour la télévision numérique par câble, la téléphonie mobile et les modems par câble.

L'offre a été présentée à la direction et à tous les détenteurs de parts de Music Choice. Parmi ceux-ci, on compte notamment Charter Communications, Comcast, Cox Communications, Sony Corporation of America, WarnerMedia, Arris et Microsoft.

Cette offre est valide jusqu'au 31 août, a précisé Stingray dans son communiqué.

« Nous estimons que notre offre officielle d'achat est séduisante et qu'elle procurerait un rendement élevé des capitaux investis par les porteurs de parts de Music Choice », a commenté le président et chef de la direction de Stingray Eric Boyko dans l'annonce officielle de l'entreprise.

Il ajoute que la firme américaine située en Pennsylvanie bénéficierait de cette acquisition, puisque Stingray serait « en bonne posture pour faire croître [son] portefeuille de produits » et étendre son rayonnement aux États-Unis et à l'international.

Les services de Stingray rejoignent 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays d'après l'entreprise.