Texte et vidéo de Denis Chamberland

Du toit d'un édifice aux ruelles couvertes de graffitis du quartier de la bourse de Winnipeg, au Manitoba, le danseur et professeur de hip-hop Eugène (GeNie) Baffoe nous fait découvrir les divers styles de danse : la house, le popping, le krump et le hip-hop.

La house

Ce style de danse est associé à l’arrivée de la musique house au début des années 80 dans la région de Chicago et de New York, aux États-Unis. Même si le danseur utilise tout son corps pour s’exprimer, il se caractérise également par une fluidité parfois complexe de mouvements de pieds. Le danseur utilise des mouvements tels que le jacking, le farmer ou encore le loose-legs.

C’est vraiment libre, ça te permet de bouger du point A au point B, c’est un de mes styles préférés. Eugène (GeNie) Baffoe, danseur et professeur de hip-hop

Le popping

C’est en Californie, au début des années 80 que les premiers poppers, personnes qui pratiquent le popping, font leur apparition. Trois caractéristiques du popping : les hits, des mouvements basés sur la contraction et le relâchement des muscles du haut du corps qui concordent avec certaines rythmiques de la musique; l’isolation, quand le danseur isole des parties de son corps pour les activer indépendamment pour créer des mouvements de robot; à cela, s’ajoutent les angles, lorsque les bras et les jambes créent des formes angulaires esthétiques.

Tu veux créer une tension dans tes muscles et la relâcher pour créer un hit, ou un pop, c’est pour ça qu’on appelle ça le popping, et il faut faire des angles vraiment propres Eugène (GeNie) Baffoe, danseur et enseignant de hip-hop

Le krump

Le mot krump est l’acronyme de kingdom radically uplifted mighty praise, ou élévation du royaume par un puissant éloge (traduction Wikipédia). Issue des quartiers pauvres de la Californie au début des années 2000, c’est dans le but d’échapper à la violence que cette forme d’art serait née. C’est pour cette raison que Le krump se distingue par des mouvements plus agressifs, qui donnent une impression de rage ou de colère.

T'es pas choqué, mais c’est dans ta face, c’est vraiment vite, le contrôle du corps est vraiment important, il y a beaucoup de contrôle dans le krump. Eugène (GeNie) Baffoe, danseur et professeur de hip-hop

Le hip-hop

On termine par le début avec le précurseur de tous ces mouvements de danse, le hip-hop. Son origine remonte au début des années 1970, dans le quartier South Bronx, à New York, aux États-Unis. Les principaux styles de l’époque sont le breaking avec les B-boys et les B-Girls, le locking et le popping