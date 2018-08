Au fil des ans, l’Exposition agricole de Rimouski est devenue un des plus grands événements du genre dans l’Est, selon Simon St-Pierre, directeur général de l’exposition. Notre objectif est de présenter des activités variées pour attirer un public le plus large possible qui va prendre contact avec le monde agricole , explique-t-il.

Parmi les nouveautés présentées au public, on retrouve un centre d’interprétation sur la production avicole ainsi qu’un terrarium avec des animaux exotiques, comme des araignées tarentules et des reptiles.

Depuis quelques années, rappelle M. St-Pierre, on avait des cascadeurs en moto. Ils reviennent avec l’Académie extrême. Les gens pourront aussi sauter sur des sacs gonflables à partir d’une hauteur de 25 pieds. Il y a aussi des simulateurs de planche à roulettes.

Il n’en demeure pas moins que le clou de l’événement, ce sont les manèges.

Comme chaque année, il y a plusieurs manèges de Beauce Carnaval. C’est toujours très populaire, rappelle M. St-Pierre. Plusieurs veulent essayer la nouvelle grande roue, d’où on a une très belle vue sur la ville.

Manège à l'Expo agricole de Rimouski Photo : Radio-Canada/Marie-Christine Rioux

M. St-Pierre mentionne aussi que l’Expo agricole propose des spectacles de musique country, d’humour et d’hypnotisme ainsi qu’un gala de lutte.

Il annonce aussi le retour du sculpteur à la tronçonneuse. C’est un Français bien sympathique, précise-t-il. Les gens l’ont beaucoup apprécié l’an passé. Il prend le temps d’expliquer comment il travaille.

Avec une météo parfaite, l’organisation attend 35 000 visiteurs. Le budget de l’événement est estimé à 450 000 $.

Les éleveurs présentent leurs plus belles bêtes. Photo : courtoisie Samuel Ranger

Hommage à Romuald St-Pierre

La première exposition agricole a eu lieu en 1943. L'un des fondateurs, Romuald St-Pierre, a été honoré par le député de Rimouski, Harold Lebel, vendredi matin.

M. Lebel a remis la médaille de l'Assemblée nationale à titre posthume à M. St-Pierre, pour souligner son implication pour le rayonnement du milieu agricole.

Oncle de l'organisateur actuel, M. St-Pierre a participé à l'organisation de l'Expo agricole pendant plus de 40 ans. Son épouse, Marie-Paule Marquis, de même que ses enfants, ont reçu les hommages au nom de leur père, maintenant décédé.