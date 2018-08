Un texte de François Vigneault

Le curé de l'époque, le père Alfred Trudel, voyait que les petites écoles ne suffisaient plus à la demande en éducation , explique Soeur Gabrielle Haché, âgée de 71 ans.

C'est pourquoi il a senti la nécessité de demander la contribution de ces religieuses dans la région.

Quatre religieuses sont parties de Lévis, près de Québec, pour venir ici faire de l'éducation. Elles sont arrivées, les gens avaient préparé un couvent. Elles sont arrivées le 6 août 1918 et, dès septembre, l'école commençait avec un peu plus de 80 élèves , raconte-t-elle.

La résidence actuelle des Religieuses Jésus-Marie à Lamèque est appelée Centre de la Foi. Photo : Contribution : Marie-Claude Guignard

Soeur Gabrielle Haché est l'une des quatre religieuses qui demeurent toujours à la résidence de Lamèque. Elle parle avec enthousiasme de l'oeuvre des Religieuses de Jésus-Marie, une oeuvre consacrée à l'éducation.

Les soeurs donnaient une éducation complète dans le sens que ce n'était pas juste la formation intellectuelle. Il y avait le côté artistique : le théâtre, la danse, le côté musical a toujours existé.

À une certaine époque, il y avait une vingtaine de religieuses à Lamèque. C'est sans compter celles qui ont participé à la création de plus petites communautés religieuses ailleurs dans la Péninsule acadienne, soit à Petite-Rivière-de-l'Île, à Shippagan, à Miscou et à Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

Mgr Daniel Jodoin, évêque du diocèse de Bathurst. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

La contribution de ces religieuses en éducation est inestimable, selon l'évêque du Diocèse de Bathurst, Mgr Daniel Jodoin.

Avec peu de moyens, elles ont fait beaucoup et c'était une formation de qualité, aussi bonne qu'à Montréal, Québec ou New York. C'était vraiment de la qualité au plan musical, académique et au plan du français et d'autres matières aussi , dit-il.

Avec une moyenne d'âge de 80 ans, les quatre religieuses en place sont un peu moins actives, mais sont toujours présentes dans la communauté. Elles prient et demeurent disponibles pour les paroissiens qui recherchent une oreille attentive, nous dit Soeur Gabrielle.

La relève est somme toute inexistante dans la région, mais Soeur Gabrielle Haché estime que la survie de la congrégation internationale n'est pas menacée puisqu'elle est présente, précise-t-elle, dans 28 pays. L'année 2018 marque d'ailleurs le 200e anniversaire de fondation de la congrégation des Religieuses de Jésus-Marie.

Photo du couvent des Religieuses Jésus Marie à Lamèque, datant de 1918. Photo : Gracieuseté

Le couvent, qui a accueilli les religieuses en 1918, a été agrandi dans les années 1960, se rappelle Soeur Gabrielle. Mais depuis, la plus vieille partie du couvent, qui était construite en bois, a été démolie.

Célébrations du centenaire

Différents événements sont à l'horaire en fin de semaine pour souligner les 100 ans des Religieuses de Jésus-Marie à Lamèque. Soirée de retrouvailles, déjeuner-causerie, visites d'églises de la région et procession aux flambeaux sont au menu des activités.

Une célébration eucharistique présidée par Mgr Daniel Jodoin se déroulera dimanche à 10 h 00, à l'église Notre-Dame-des-Flots. Un banquet du centenaire clôturera les activités à partir de 12 h 00, dimanche, à la Salle Mathieu-Duguay.