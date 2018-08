Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

L’atelier R.A.D.O d’Edmundston est très chanceux cet été. Les dons de laitues, de fèves jaunes, de betteraves, et de choux frais, qui sont habituellement très rares dand les banques alimentaires sont un peu plus courants chez R.A.D.O. cette saison, gracieuseté des détenus.

Ces livraisons arrivent donc comme un cadeau du ciel pour l'équipe de la banque alimentaire. Des produits frais comme on a aujourd'hui, qui ont été cueillis aujourd'hui, on ne peut pas avoir plus frais que ça. Et ça, c'est de l'or pour une banque alimentaire , affirme le directeur général de l’organisme Yves Sévigny.

Une association gagnant-gagnant

L'idée du potager a germé dans l'esprit de certains des administrateurs de la prison provinciale. Ceux-ci souhaitaient motiver les détenus en leur offrant la possibilité de participer à certaines tâches. Selon Yves Sévigny, cet objectif rejoint la mission de R.A.D.O. Les deux missions se marient très bien dans ce cas-là. Ça travaille sur la réintégration, mais la réintégration sociale d'une façon positive .

Des détenus participent à l'entretien du potager dans l'enceinte du centre correctionnel. Photo : Justice et Sécurité publique Nouveau-Brunswick

Des produits de qualité

Puisque les banques alimentaires se trouvent souvent en situation financière précaire, l’atelier R.A.D.O a pris l’habitude d’accepter tous les dons, quelle que soit la qualité des produits offerts. Mais Yves Sévigny assure que les légumes du Centre Madawaska livrés jusqu’à maintenant sont d’excellente qualité. Et qui plus est, ces livraisons sont plutôt fréquentes. C'est au moins la troisième livraison et celle-ci est la plus grosse. Évidemment la saison avance et de plus en plus de légumes sont prêts, donc la récolte s'annonce bien. Bientôt ce sera les tomates! , explique le directeur général.

D'ici la prochaine livraison, les bénéficiaires de l'atelier R.A.D.O pourront profiter du fruit du travail des détenus de plusieurs façons. Non seulement certains des légumes reçus sont distribués dans les boîtes alimentaires, la cuisine communautaire se sert également d’une partie des récoltes pour diversifier ses recettes.