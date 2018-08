Ce n’est malheureusement pas le cas, car depuis quelques années le financement du Cinéfranco est en déclin et continue à représenter un défi de taille pour Mme Lean et ses bénévoles.

C’est extrêmement difficile de jongler avec les difficultés financières et avec le coût des films à louer qui montent de plus en plus. Marcelle Lean, fondatrice et directrice générale du festival Cinéfranco

Le festival Cinéfranco comporte trois volets: le festival grand public qui est prévu du 5 au 13 octobre 2018, le festival Cinéfranco jeunesse qui est prévu du 19 février au 6 mars 2019, et le volet spécial Québec, prévu pour le mois d'avril 2019.

Un financement en déclin

Mme Lean insiste que la situation financière du festival est précaire, surtout pour la portion grand public de l’événement.

Des trois volets, c’est ce dernier qui risque d’être annulé si l’édition de cet automne entraîne un autre déficit.

C’est lui qui coûte le plus cher et cette année va être une année test. Si on arrive à faire entrer tout ce qu’on veut faire pour octobre c’est magnifique. Si on fait un déficit, on va devoir reconsidérer le reste de l’année , explique Mme Lean.

La fondatrice du festival explique que dans ses bonnes années, le volet grand public et jeunesse pouvaient compter sur 250 000 à 350 000 dollars par année.

Comme nous sommes complètement dépouillés, nous avons maintenant environ 150 000 et 165 000 dollars pour faire les trois festivals , déplore-t-elle.

L’argent recueilli pour l’événement de cet automne provient de commandites et d’un léger surplus du festival jeunesse de 2018 qui attire des revenus plus importants.

Contribution gouvernementale

Mme Lean explique que lors de la création du festival en 1997, le gouvernement conservateur en place à l'époque leur avait permis de profiter d’un généreux financement. Celui-ci s’est pourtant amaigri au cours des ans.

Aujourd'hui, elle ne sait pas trop à quoi s’en tenir avec le nouveau gouvernement de Doug Ford.

J’ai des espoirs quand même, mais je ne sais pas vraiment ce que le gouvernement nous réservera, surtout dans le domaine culturel. Marcelle Lean, fondatrice et directrice générale du festival Cinéfranco

Une porte-parole pour le Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport indique que tous les festivals et événements, incluant les festivals culturels francophones, attirent les touristes, appuient des dizaines de milliers d'emplois en Ontario et génèrent des millions de dollars en revenus .

Elle ajoute que le gouvernement souhaite s'assurer que l'argent des contribuables soit bien dépensé.

En 2015, Mme Lean avait également fait une demande de subvention à la Fondation Triullium qui lui avait été refusée par l’agence provinciale. La directrice artistique a tout de même décidé d’en présenter une nouvelle cette année et devrait savoir sous peu si sa demande a été approuvée.

Programmation à venir

La liste des films qui seront diffusés lors du festival de cet automne n’est pas encore finalisée, mais la programmation complète devrait être annoncée au cours la première semaine de septembre.

Marcelle Lean, directrice générale et artistique de Cinéfranco Photo : Radio-Canada

Cette année, la thématique du festival grand public est orientée autour du polar et du triller. Elle permettra aux spectateurs de découvrir, entre autres, des productions franco-ontariennes, comme le film Noël en boîte, réalisé par Jocelyn Forgues et tourné à North Bay; franco-belges, avec le film Fleuve noir, réalisé par Erick Zonca; et tunisiennes, grâce au film La belle et la meute du réalisateur Kaouther Ben Hania.