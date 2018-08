Un texte d'Alain Labelle

1. CHIIZ, la brosse à dents de demain

La brosse à dents automatique CHIIZ Photo : Guangzhou Star Lab Technology

Difficile de respecter les règles de base d’une bonne hygiène dentaire, soit de vous laver les dents 2 fois par jour au moins 2 minutes à un angle de 45 degrés? L'appareil CHIIZ sera pour vous.

Tout ce que vous avez à faire est de mordre dans l’appareil lorsque vous l'insérez dans votre bouche. La pression l’active, et ce dernier brosse automatiquement vos dents et vos gencives pendant 30 secondes, le temps nécessaire pour un nettoyage parfait.

Ses créateurs affirment qu'il permet de nettoyer votre dentition de manière simple, efficace et correcte. « Comme des professionnels », affirment-ils sur le site de sociofinancement Kickstarter, qui leur a permis d’amasser plus de 250 000 $ pour le développer.

Les soies de cette brosse sonique nettoient vos dents du haut et du bas en même temps, y compris les molaires cachées qui sont habituellement difficiles à atteindre. La vibration sonique nettoie sous tous les angles, poussant la plaque et les débris alimentaires hors de chaque fissure.

Selon les concepteurs, CHIIZ permet de retirer environ 10 % plus de plaque que les brosses habituelles. Il doit être commercialisé en septembre.

2. L’intelligence artificielle qui lit dans vos yeux

Des algorithmes d'apprentissage automatique peuvent déduire votre type de personnalité simplement en analysant le mouvement de vos yeux. Photo : iStock

On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme et qu’ils révèlent ce que nous sommes. Des scientifiques australiens ont créé des algorithmes d'apprentissage automatique qui peuvent déduire votre type de personnalité simplement en analysant le mouvement de vos yeux.

Le neuroscientifique Tobias Loetscher et ses collègues de l'Université d'Australie-Méridionale ont scruté les yeux de 42 participants pendant qu'ils réalisaient des tâches quotidiennes. Ils ont ensuite évalué leurs traits de personnalité à l'aide de questionnaires bien établis.

Ces données ont permis de mesurer le comportement visuel de personnes effectuant leurs tâches quotidiennes, fournissant des réponses plus naturelles que si elles se trouvaient dans un laboratoire. Les informations récoltées permettent de faire évoluer un domaine émergent, celui de la robotique sociale.

« Les robots et les ordinateurs d'aujourd'hui ne sont pas socialement conscients et ne peuvent donc pas s'adapter aux signaux non verbaux », explique M. Loetscher. Cette étude fournit des données qui permettront certainement de développer des robots et des ordinateurs qui interpréteront mieux les signaux sociaux humains.

« Grâce à notre approche d'apprentissage automatique, nous validons non seulement le rôle de la personnalité dans l'explication des mouvements oculaires dans la vie quotidienne, mais nous révélons également de nouvelles caractéristiques du mouvement oculaire en tant que prédicteurs des traits de personnalité », conclut le chercheur.

3. Pour éloigner les éléphants… des phéromones d’abeilles

Si les éléphants font l'objet d'efforts de protection depuis plusieurs années, d'autres espèces, plus petites, sont souvent négligées. Photo : Reuters/Thomas Mukoya

Il n’y a pas que les souris qui effraient les éléphants. Leur peau très sensible à l'intérieur de la trompe les rend particulièrement vulnérables aux piqûres douloureuses, si bien qu’ils ont appris au fil des générations à reconnaître les effluves dégagés par les abeilles effrayées et prêtes à piquer.

Or, des scientifiques américains se sont servis de cette connaissance pour tester une nouvelle technique de répulsion des pachydermes basée sur les phéromones d’abeilles. L’objectif est de les éloigner des cultures pour qu’ils ne les ravagent pas, et ainsi éviter qu’ils soient abattus par des agriculteurs en colère.

Les chercheurs ont donc suspendu des chaussettes imprégnées d’un mélange synthétique de produits chimiques qui imite les phéromones d’abeilles à certains endroits du parc national Kruger, en Afrique du Sud. Pas moins de 25 des 29 éléphants qui s'en sont approchés ont montré des signes typiques de vigilance accrue, et se sont éloignés dans le calme.

Pour s’assurer que les éléphants réagissent à l’odeur d’abeille et non à la présence des chaussettes, les scientifiques en ont suspendu d’autres ne contenant pas de phéromones. Cette fois, les bêtes ont fait preuve de curiosité, allant même parfois jusqu’à les décrocher et à les goûter.

Cette technique pourrait s’avérer un outil plus pratique pour éloigner les éléphants, au lieu d’avoir recours aux ruches qui sont actuellement utilisées mais qui sont plus difficiles à gérer. Une méthode qui « trompe » énormément!

4. Une première galerie d’art semi-submergée au monde

Photo : Jason deCaires Taylor

Votre prochaine visite au musée pourrait se révéler une expérience fort différente si vous mettez le cap sur les Maldives.

Le sculpteur britannique Jason deCaires Taylor y a construit le Coralarium, une galerie d'art marémotrice conçue pour être submergée. L’installation touristique, située au large de l'hôtel Fairmont, n'est accessible aux visiteurs qu'après avoir traversé environ 150 mètres d'eau peu profonde, où sont plantés des peupliers sous-marins et des coraux indigènes.

L’objectif de l’artiste est de sensibiliser les touristes aux impacts des changements climatiques, dont les effets dévastateurs sont plus prononcés dans ce pays constitué d’îles qui pourraient être englouties par l'élévation du niveau des océans. De plus, les récifs coralliens autour de cette petite nation insulaire sont menacés par le blanchiment provoqué par l'augmentation de la température de la mer.

Mesurant 6 mètres de haut, le Coralarium en forme de cube est fait d'acier inoxydable, et ses motifs s'inspirent de ceux que l'on trouve naturellement dans les coraux.

Les ouvertures dans la structure permettent aux poissons et aux créatures marines d’y passer et à l'eau de s'y écouler.

5. Chaque plongeon dans votre piscine vaut 18 $

Deux sauts dans la piscine familiale valent 36 $. Photo : iStock

Le blogueur canadien Peter Adeney (alias Mr Money Mustache) expliquait sur les ondes de CBC Ottawa cette semaine que chaque plongeon effectué dans la piscine installée dans la cour arrière de sa sœur coûte 18 $.

Pour arriver à cette estimation, il a pris en considération son prix d’achat (30 000 $ en 2000), le coût annuel de l'électricité, des produits chimiques et d'autres services d'entretien. Ainsi, si la famille l'utilise tous les jours de la saison (pour 7200 plongeons au total sur une période de 18 ans), le coût par utilisation est d'environ 18 $ par saut dans l’eau.

Mr Money Mustache estimait aussi que si le même montant avait été investi il y a 18 ans et qu’il avait rapporté 7 % d’intérêt annuellement, la famille aurait aujourd’hui 101 300 $ dans son compte de banque. Mais pas de piscine!

6. Repenser le bon vieux salon funéraire

Photo : HofmanDujardin

On assiste depuis quelques années à une métamorphose, voire une modernisation, des rites funéraires en Occident. Des architectes hollandais du groupe hofmanDujardin ont poussé le concept encore plus loin, et lui ont ajouté une petite saveur « Moment factory ».

Le salon nouveau genre au design moderne est composé de trois pièces aménagées autour d’un centre où se trouve le cercueil ou l’urne.

Il y a une salle multimédia consacrée à la mémoire, avec des montages vidéo et des photos projetées sur les murs partagées par la famille et les amis. Une deuxième salle aménagée en bois où se trouve un buffet, avec un espace en forme de triangle duquel on peut voir le cercueil, et où l’on peut s’asseoir ou procéder à une cérémonie funéraire.

Photo : HofmanDujardin

Selon les architectes, la nature épurée des pièces entraîne une convivialité qui rapproche les gens, ce qui « leur permet de se soutenir mutuellement ».

Le salon devrait se trouver dans un environnement naturel qui permet de rappeler la fermeture du cycle de la vie.

Photo : HofmanDujardin

7. Rôles inversés

Les concepteurs du site Artifido ont regroupé les œuvres de la collection « Dominion over Man », une série de dessins à la plume et à l'encre sur papier aquarelle de l’artiste Barbara Daniels dans lesquels la relation torturée ente les humains et les animaux se trouve scrutée… et inversée. Un monde parallèle qui fait réfléchir sur la torture animale.

Que se passerait-il si les animaux bénéficiaient des mêmes privilèges que les humains? Voici trois œuvres intitulées « Chasse en conserve », « Dégriffage » et « Calèche tirée par des humains ».

L'oeuvre « Chasse en conserve » Photo : Barbara Daniels

L'oeuvre « Dégriffage » Photo : Barbara Daniels