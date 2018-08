Reportage et texte par Marie-Eve Dumulong

Nadia Sorel est une des participantes cette année. Son costume a été commandé sur internet.

C’est la célébration d’une culture. Je suis d’origine caribéenne, donc c’est un festival qui me rappelle mes origines. C’est un festival unique à l’année, on s’amuse, il y a de la musique, c’est un vrai festival de rue! Nadia Sorel, participante au défilé

Des costumes majoritairement composés de plumes, de paillettes et de perles

Dans ce défilé, on y retrouve trois grandes catégories de costumes, en fonction de la position du participant dans les différentes troupes de danse de la mascarade.

Les danseurs faisant partie de la première ligne ont les costumes les plus extravagants avec entre autres beaucoup plus de plumes et de perles. Le prix de ces costumes peut monter jusqu’à 1 200 $.

Les danseurs qui se retrouvent au milieu d’un groupe ont habituellement moins de plumes. Ces costumes coûtent environ de 500 $ à 800 $.

Puis, les danseurs qui sont situés à l’arrière du groupe n’ont en général pas de plumes. Ces costumes se vendent donc autour de 300 $ à 500 $.

Pour ce qui est des couleurs, coiffure et maquillage, c’est à la discrétion du participant.

Un festival de rue avant tout

L’ambiance, la danse, les costumes, les rires et la camaraderie sont les principales raisons pour plusieurs participants de se joindre à cette grande mascarade.

Nadia Sorel danse sur les rythmes caribéens à l’année avec la troupe Carnaval Spice. Cette troupe offre des cours de danse caribéenne et de fitness au grand public.

Le festival Caribana aura lieu du 2 au 6 août 2018