Un texte d’Alexandre Duval

C’est une offensive publicitaire sans précédent pour QS dans la Capitale-Nationale, d’autant plus qu’elle sera diffusée uniquement dans les circonscriptions de Taschereau et Jean-Lesage.

La raison est simple : les candidats qui s’y présentent, Catherine Dorion et Sol Zanetti, sont perçus par QS comme les plus susceptibles de décrocher un premier siège hors de Montréal pour le parti de gauche.

« Clairement, Taschereau et Jean-Lesage, ce sont les premières circonscriptions qu'on va gagner ici à Québec, croit M. Zanetti. C'est pour ça qu'on fait ça ici en particulier. »

Mais miser sur l’indépendance dans un terreau politique comme celui de Québec est-il un choix judicieux pour la bataille électorale à venir? M. Zanetti est convaincu que oui.