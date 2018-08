La perquisition a été menée après une plainte de résidents du secteur auprès des autorités.

Sur les lieux, les policiers ont découvert une culture de marijuana à grande échelle .

Plus de 285 kilos de cannabis cultivés et plus de 4 000 plants ont été saisis.

Une enquête plus poussée a révélé que trois licences de Santé Canada étaient détenues par les propriétaires, mais que chaque titulaire de ces permis avait uniquement le droit de cultiver 875 plantes en leur nom à des fins médicales , explique la police régionale de York par voie de communiqué.

Les enquêteurs affirment que le nombre de plants trouvés sur place dépassait la limite permise par les licences et que la marijuana était cultivé de manière non réglementée, illégale et dangereuse , ce qui a mené à la saisie.

Cette entreprise criminelle fonctionnait bien au-delà des autorisations de Santé Canada de cultiver du cannabis à des fins médicales. Eric Jolliffe, chef du service policier de la région de York

Un homme de 43 ans de Laval, au Québec, et un homme de 36 ans, de Montréal, font maintenant face à des accusations de possession de marijuana dans le but de faire le trafic et de production de marijuana.