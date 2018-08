Plus de 200 universitaires et chercheurs du Canada et des États-Unis ont ajouté leur nom à la lettre ouverte adressée au premier ministre Justin Trudeau afin que le gouvernement fédéral cesse temporairement tout soutien financier à la construction du barrage.

« D’après les témoignages des résidents, des populations autochtones et au vu des recherches indépendantes réalisées, ce projet [dont les coûts de construction ont explosé à hauteur de 12 milliards de dollars] doit vraiment s’arrêter », a déclaré à CBC Deborah Cowen, professeure de géographie à l’Université de Toronto.

Inquiétudes environnementales

Mme Cowen fait partie d'un groupe de chercheurs qui s’est rendu au Labrador en juin dernier. Ils ont rencontré des représentants des communautés autochtones et des employés de chez Nalcor – la société d’énergie derrière le projet hydroélectrique – afin de discuter des impacts du barrage sur l’environnement. Leurs conclusions sont détaillées sur la lettre consultable en ligne.

La professeure a affirmé que le barrage pouvait être une source de deux « catastrophes écologiques » impliquant des risques d’empoisonnement par le méthylmercure et des glissements de terrain sur la zone du North Spur, une digue naturelle censée retenir l’eau du barrage.

La question sur les concentrations de méthylmercure éventuellement élevées dans les cours d'eau, une fois la construction du barrage achevé, a été évoquée dans une étude menée en 2006 par des scientifiques de l'Université de Harvard.

« C'est évident que les recommandations menées par une équipe de recherche de Harvard n’ont pas été suivies », a dit Mme Cowen.

Dans la lettre, les signataires stipulent que toutes les recommandations de l’étude de Harvard doivent être mises en œuvre.

De son côté, la province examine les recommandations d'un comité indépendant sur la meilleure façon d'atténuer les effets possibles du méthylmercure, mais aucune décision n'a encore été rendue publique.

Inquiétudes chez les Autochtones

La professeure se demande si les représentants autochtones ont été dûment consultés avant le début de la construction du barrage. Elle a d’ailleurs souligné que l'accord du gouvernement avec la communauté innue exigeait que le projet de Muskrat Falls puisse se réaliser en échange d'un accord de revendication territoriale.

« Si des revendications territoriales dépendent d’un soutien à un barrage, cela ne répond pas vraiment aux normes de consentement libre et éclairé », a fait savoir Mme Cowen, en se basant sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

L'article 32 de la Déclaration stipule en partie « l’obligation d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des Autochtones avant d’approuver tout projet ayant des incidences sur leurs terres, territoires et ressources. »

Ainsi, la lettre ouverte demande aux autorités fédérales et provinciales de même qu’à l’entreprise Nalco de cesser tous les travaux du barrage jusqu’à ce qu’elles répondent aux demandes concernant les préoccupations des Autochtones et des environnementalistes.