Dans une première vidéo mise en ligne sur la page Facebook du transporteur à la fin juin, un jeune cycliste traverse les voies du Rapibus après avoir laissé passer un premier autobus, mais sans regarder en sens inverse. Un deuxième véhicule, circulant à vitesse normale, évite de justesse le cycliste et celui-ci s'arrête à un cheveu près de l'impact.

Dans la plus récente vidéo, publiée vendredi matin, un piéton s'aventure dans l'intersection et un autobus circulant en direction est freine brusquement avant de s'arrêter à quelques centimètres de lui. La publication indique que « le piéton ET [sic] notre chauffeur ont eu extrêmement peur ».

Dans les deux cas, le feu dans la voie des autobus étaient vert.

Début du graphique (passez à la fin) Ces images fournies par la @STOGatineau rappellent aux usagers de la route d'être prudents aux abords du Rapibus. Campagne de sensibilisation en cours. #iciottgat pic.twitter.com/WQOqdR97Ub — Pascal Charlebois (@p_charlebois) August 3, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le porte-parole de la STO, Mathieu Lacombe, rappelle que les feux de signalisation doivent être respectés en tout temps. De plus, le corridor du Rapibus est réservé aux autobus. Les cyclistes et piétons doivent utiliser les trottoirs, la piste cyclable ou les rues menant aux stations.

Il n'y a personne qui veut se faire frappé [sic] par un autobus qui roule à 50, 60, 70 km/h dans ce cas-ci. Mathieu Lacombe, porte-parole de la STO

Les policiers de Gatineau peuvent donner des contraventions sur le corridor du Rapibus depuis mai dernier.

M. Lacombe rappelle toutefois que le nombre d'incidents avec blessés est très peu élevé. Il indique que le transporteur public fait un suivi auprès des chauffeurs qui vivent de tels événements. Certains peuvent être relevés de leurs fonctions pour la journée s'ils en ressentent le besoin.