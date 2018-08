La dame de 48 ans fait face à sept chefs d'accusation d'agression sexuelle, d'agression sexuelle armée et d'extorsion à l'endroit d'au moins deux victimes.

La Couronne s'est opposée à sa remise en liberté pendant le déroulement des procédures judiciaires. Mais l'avocate de Sandra Rapattoni conteste la détention préventive.

Son conjoint, Daniel Laframboise, fait quant à lui face à 16 chefs d’accusation, dont séquestration et agression sexuelle armée. Son retour en cour est prévu le 8 août.

Les cadets ébranlés

Pendant que le processus judiciaire suit son cours, l'escadron des cadets de Rouyn-Noranda est sous le choc.

Sandra Rapattoni était impliquée au sein de l'organisation jusqu’en mars dernier, en tant que présidente du comité civil des cadets de l'air. Elle avait été remerciée de ses services.

L'officier des affaires publiques pour l'Unité régionale de soutien aux cadets de la région de l'Est soutient toutefois que cette décision n'avait aucun lien avec les accusations déposées à l'endroit de Mme Rapattoni. Le capitaine Lissa Rivet évoque plutôt un manque de collaboration avec les Forces armées canadiennes et une divergence de vision quant à la gestion de l'organisation.

En réaction au dépôt d'accusation criminelles contre Sandra Rapattoni, les cadets se mobilisent pour offrir un soutien à l'escadron de Rouyn-Noranda.

« C'est une surprise aussi pour nous », explique Lissa Rivet. « Il faut savoir que Mme Rapattoni n'était plus impliquée au sein de la Ligue des cadets de l'air et de l'organisation des cadets depuis plusieurs mois déjà, mais on est un peu sous le choc aussi. »

On a apporté le soutien nécessaire aussi au corps des cadets dans le coin de Rouyn. On s'est assurés de les contacter, de pouvoir parler avec eux, d'écouter quelles étaient leurs inquiétudes et d'apporter l'aide et d'être à l'écoute et de leur offrir aussi le soutien s'ils en avaient besoin. Lissa Rivet, officier des affaires publiques pour l'Unité régionale de soutien aux cadets de la région de l'Est

L'organisation continuera de suivre le dossier de très près.