Les températures quotidiennes surveillées par Pêches et Océans Canada montrent que l’eau du Fraser a atteint 20,7 degrés Celsius près de Hope durant quelques jours cette semaine.

« C’est très chaud, soutient Mike Lapointe, biologiste en chef de la Commission du saumon du Pacifique. Pour un poisson qui subit ce genre de températures quand il migre [sur une distance] d’un marathon par jour, cela fait une grosse différence. »

Chaque degré gagné compte

Selon Pêches et Océans Canada, à 18 degrés Celsius, le saumon rouge ne nage pas aussi bien. À 19 degrés Celsius, il ralentit et montre des signes de stress physiologique. Quand l’eau atteint 20 degrés Celsius et plus, cela mène à un stress grave avec un haut taux de mortalité avant la fraie.

Il ne s’agit pas des températures les plus élevées enregistrées dans le fleuve Fraser, mais elles sont bien supérieures aux températures habituelles moyennes, selon Mike Lapointe.

« [Les poissons] s’adaptent aux températures plus élevées, mais pas à celles qu’ils connaissent présentement », ajoute M. Lapointe.

Il précise que les températures sont généralement le plus élevées à la mi-août.

D'après un texte de Lisa Johnson, CBC