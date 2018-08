Le projet s’inspire du livre The Woman’s Hour: The Great Fight, écrit par la journaliste Elaine Weiss et publié en mars dernier. On y suit les militantes qui ont lutté plusieurs décennies pour que les femmes aient le droit de vote aux États-Unis, victoire obtenue en août 1920.

Dans un tweet mercredi, Hillary Clinton s’est dite enchantée de participer à l’adaptation de ce récit à la télévision. « Elles nous portent sur leurs épaules et je suis enchantée d’avoir la possibilité d’aider à raconter leurs histoires », a déclaré l’ex-secrétaire d’État à propos des protagonistes du livre d’Elaine Weiss.

Hillary Clinton travaillera aux côtés d'Amblin Television, société de production cofondée par Steven Spielberg. Selon The Hollywood Reporter, la femme politique aurait elle-même fait découvrir The Woman’s Hour: The Great Fight au réalisateur.

Le réalisateur et producteur américain Steven Spielberg Photo : Getty Images/Tristan Fewings

Il n’a pas encore été déterminé si le livre deviendra une minisérie ou un film pour la télévision. Reste également à connaître le diffuseur, qui pourrait être une chaîne du câble ou une plateforme de vidéos en ligne.

Hillary Clinton, qui agira à titre de productrice déléguée, devrait activement prendre part à la recherche d’un auteur, d’un réalisateur et d’acteurs, ainsi qu'à la supervision de l’écriture du scénario.