Le nombre total de nuitées a diminué de 5,4 % par rapport à juin de l'an dernier, selon la province.

Le ministre du Développement économique et du Tourisme, Chris Palmer, reconnaît que le premier mois de la saison estivale a été l'un des pires des dernières années en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Les températures moyennes enregistrées à l'aéroport de Charlottetown en juin étaient 3 degrés Celcius en deçà des normales de saison. Les précipitations étaient 50 % plus abondantes. Le matin du 6 juin, il a même neigé sur certaines régions de l'île.

L'achalandage soutenu au mois de mai aurait toutefois permis à l'industrie touristique d'amortir le choc. Le nombre de nuitées jusqu'à présent en 2018 serait seulement 1,6 % inférieur à celui de l'an dernier, selon la province.

Malgré tout, les données aux points d’entrée sont demeurées solides [...] et à ce jour, nous sommes près des [données] de la saison record de 2017 en ce qui concerne les nuitées. Chris Palmer, ministre du Développement économique et du Tourisme de l'Île-du-Prince-Édouard

Par ailleurs, le mauvais temps n'aurait pas découragé les golfeurs. Ceux-ci ont été presque aussi nombreux sur les verts au mois de juin qu'à pareille date l'an dernier, selon le ministre.

Les sites historiques ont aussi connu un bon début de saison.

En 2017, l'Île-du-Prince-Édouard a franchi pour la première fois le cap du million de nuitées dans les hôtels, chalets et terrains de camping. Un exploit que la province tente de répéter cette année. Et pour cause : le tourisme crée plus de 7700 emplois et injecte chaque année près de 450 millions de dollars dans l'économie insulaire.