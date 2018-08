L'UQAC Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Sa nomination a été entérinée vendredi matin par le conseil d’administration.



Alexandre Cloutier va se joindre à l’équipe de direction progressivement à partir de la dissolution de l’Assemblée nationale, le 29 août. Il conservera ses fonctions de député jusqu’aux élections provinciales du premier octobre, après quoi il prendra ses nouvelles fonctions à temps plein. Il s'agit d'un contrat de cinq ans.

En plus d'avoir siégé comme député du Parti québécois pendant 12 ans et occupé le poste de ministre des Affaires gouvernementales sous le gouvernement Marois, M. Cloutier détient une maîtrise en droit constitutionnel de l'Université Laval et de droit international de l'Université de Cambridge.