Un texte de François Robert

Megatraction a développé une expertise dans la conception d'appareils pour le levage et l’entretien de gros équipements servant à l’excavation dans les mines à ciel ouvert.

Nos équipements servent à lever la grue au complet, ce qui permet de donner accès aux chenilles qui sont en dessous et de faire l’entretien [préventif] des différentes composantes [...] comme les roulements à billes, illustre le président directeur général de Métal 7, Marc-André Gervais. Chaque grue est spéciale et chaque équipement que l’on fait est fait sur mesure.

On voit ici en orangé le type d'équipement que propose Mégatraction pour soulever des charges très impressionnantes. Photo : Gracieuseté de Métal 7

Il y a à peu près 2000 grues de ce type dans le monde donc c’est quand même un marché qui est intéressant, précise Marc-André Gervais. Il y a cinq compétiteurs dans le monde. La plupart sont américains et il y a une compagnie australienne et une autre canadienne qui est Mégatraction.

Les deux entreprises maintenant regroupées sont complémentaires.