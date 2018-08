Les accès au boulevard Décarie seront ainsi fermés de 22 h vendredi soir à 5 h lundi matin. De plus, certaines bretelles d’accès ou de sortie de cette portion de l’autoroute 15 fermeront plus tôt, soit dès 20 h 30 vendredi soir.

Les automobilistes seront dès lors redirigés vers l’autoroute 13, située à quelque 6 kilomètres à l’ouest de l’échangeur Turcot.

Le ministère des Transports du Québec n’a pas tenté de dorer la pilule aux automobilistes.

En entrevue à ICI RDI, un porte-parole du ministère, Benoît Lachance, les a plutôt mis en garde.

On s’attend à un impact majeur, on ne se le cachera pas. Il s’agit d’une entrave très importante dans un secteur central. Benoît Lachance, porte-parole du ministère des Transports

« C’est le retour des vacanciers de la construction, il y aura beaucoup plus de volume sur le réseau routier du ministère, a poursuivi M. Lachance. Donc, on recommande aux usagers de la route de planifier leurs déplacements à l’avance et dans la mesure du possible d’utiliser les transports collectifs. »

Le boulevard Décarie sera fermé tout le week-end dans les deux directions. Photo : Transports Québec/Mobilité Montréal

Le porte-parole du ministère justifie la fermeture de cette section névralgique du réseau routier montréalais, à cette période précise de l’été, en invoquant le respect de l’échéancier de livraison de l’échangeur Turcot.

« C’est une suite logique, a-t-il expliqué. Le chantier Turcot est un immense chantier et il y a des étapes critiques pour s’assurer que l’échéancier soit respecté, et on vise toujours 2020. »

Le congé de la construction est une période propice, parce que le débit routier est beaucoup moindre. Benoît Lachance, porte-parole du ministère des Transports

C’est « la deuxième opération de poussage du tablier du pont Saint-Jacques » qui provoque la fermeture de ce tronçon de l’A15 pour la totalité de la fin de semaine, a précisé M. Lachance.