1. Le sable en voie de disparaître

Après l’air et l’eau, le sable est la ressource naturelle la plus exploitée sur la planète. Photo : iStock

Si vous pensiez que le sable était une ressource inépuisable, détrompez-vous. Une pénurie est même annoncée, vu le rythme auquel l'humain en maximise l'utilisation, au détriment de l'environnement. La croissance mondiale effrénée n’aide en rien à éviter le pire.

Par Daniel Blanchette Pelletier

[1er de 2] Le sable, autant indispensable que surexploité

[2e de 2] Comment éviter la pénurie annoncée de sable?

2. 11 initiatives pour lutter contre l’invasion du plastique dans nos océans

Morceaux de plastiques collectés dans la nature par l'organisme environnemental The Ocean Cleanup Foundation. Photo : The Ocean Cleanup Foundation

Il y a plus de 150 millions de tonnes de résidus de plastique dans les océans. Face à ce péril, des initiatives fleurissent.

Par Sarah Laou

LIRE LA SUITE »

3. L’industrie du plastique se met au vert

Des bouteilles usagées en plastique dans un dépotoir. Photo : Reuters/Ognen Teofilovski

Afin de répondre aux préoccupations environnementales grandissantes des consommateurs, de nombreuses entreprises se tournent vers le marché des biomatériaux et tentent d'adopter des pratiques plus écoresponsables.

Par Sarah Laou

LIRE LA SUITE »

4. Le vin, une industrie en plein changement

Un vignoble en France. Photo : iStock

La production et la consommation de vin dans le monde ont bien changé au cours des dernières décennies. L'Europe n'a plus le monopole des grands crus, de nouveaux joueurs entrent en scène et les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants.

Par Ximena Sampson

LIRE LA SUITE »

5. Les géants aux pieds d'argile de Cavalia

L'un des chevaux du spectacle Odysséo, tout près du chapiteau de Cavalia, à Montréal. Photo : Radio-Canada/Marie-Laure Josselin

Massages, foin de qualité, écurie climatisée : les chevaux du spectacle Odysséo sont traités aux petits soins. Ils passent environ 12 minutes sur scène par spectacle, et le reste du temps, ils s'entraînent, se reposent et se font bichonner par une quarantaine de personnes. Visite dans les coulisses du spectacle.

Par Marie-Laure Josselin

LIRE LA SUITE »

6. Le tourisme dans l'Arctique à l'ère d'Instagram

Les sources thermales de Geysir, en Islande. Photo : Radio-Canada/Eilís Quinn/Regard sur l’Arctique

Le tourisme de masse dans le Nord peut avoir des impacts sociaux et environnementaux aussi profonds que ceux des industries minières ou de forage, comme le montre l’exemple de l’Islande. Et pourtant, les gouvernements qui se sont succédé n’ont rien fait pour s’y préparer.

Par Eilís Quinn

LIRE LA SUITE »

7. Rouler au gré du vent

La voiture éolienne mesure 3,5 mètres et avance au gré du vent. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Utiliser le vent pour se déplacer n'a rien d'étonnant sur l'eau. Mais sur la route? Voilà le défi qu'ont relevé une quinzaine d'étudiants de l'École de technologie supérieure de Montréal.

Par Daniel Blanchette Pelletier

LIRE LA SUITE »

8. Sexe, drogue... et science : des chercheurs s'intéressent au « chemsex »

Alexandre Dumont Blais, de l'organisme REZO, et Jorge Flores Aranda, chercheur à l’Institut universitaire sur les dépendances et professeur associé à l’Université de Sherbrooke, ont collaboré à la création du site Monbuzz.ca. Photo : Radio-Canada/David Savoie

Les travaux de chercheurs pourraient permettre une meilleure intervention auprès des personnes qui font du « chemsex », une pratique où les gens consomment de la drogue en ayant des relations sexuelles.

Par David Savoie

LIRE LA SUITE »

9. L’alimentation dicte les carrières des fourmis

Des chercheurs ont démontré que les fourmis devenaient reine ou ouvrière en fonction de l’alimentation reçue à l’état de larve. Photo : iStock

« Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai qui vous êtes ». Cet adage pourrait littéralement s'appliquer aux fourmis. Des chercheurs ont montré que ce qui scelle leur destinée d'ouvrière ou de reine a beaucoup à voir avec la nutrition des fourmis et avec une hormone qui en dépend : l'insuline.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

10. L'avez-vous vu? La brosse à dents du futur et l'intelligence artificielle qui lit dans vos yeux

La brosse à dents automatique CHIIZ Photo : Guangzhou Star Lab Technology

Les créateurs du nouvel appareil CHIIZ affirment avoir mis au point un appareil qui permet de nettoyer votre dentition efficacement et des scientifiques australiens créent des algorithmes d'apprentissage automatique qui peuvent déduire votre type de personnalité en analysant le mouvement de vos yeux. Deux nouvelles parmi celles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

LIRE LA SUITE »

11. Les ouragans jouent un rôle dans la sélection naturelle de lézards

Cette espèce de lézard est physiquement mieux adaptée à survivre à une catastrophe naturelle comme un ouragan, ont observé des chercheurs. Photo : iStock

Une espèce peut-elle évoluer afin de mieux survivre aux vents destructeurs des ouragans? C'est ce que croient des chercheurs après avoir constaté que certains membres d'une espèce de petits lézards des Caraïbes, dotés de caractéristiques précises, sont sortis indemnes du passage d'ouragans.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

Bonne lecture... et à la semaine prochaine!