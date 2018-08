Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Philippe Grenier

Ce groupe de travail est composé de représentants de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, du ministère du Développement durable, de l'Environnement, du ministère des Affaires municipales et de RECYC-QUÉBEC.

Une première rencontre de ce groupe de travail s’est tenue à la fin du mois de mai pour faire l'exposé de la situation.

Par la force des choses, les Îles-de-la-Madeleine ont été des pionnières au Québec dans la gestion des matières résiduelles.

L’ex-directeur du développement et de l'aménagement du territoire, Jeannot Gagnon, connaît bien le défi de l'insularité.

L'isolement, l'exiguïté du territoire et notre faible volume nous condamnent à assumer ça avec des coûts très importants , constate-t-il.