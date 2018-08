Au cours de la longue histoire du dessin animé, le populaire propriétaire du Kwik-E-Mart a notamment vendu de la nourriture périmée et a volé des clients. Le personnage fait présentement l'objet de nombreuses critiques qui estiment qu'il véhicule une image stéréotypée et raciste.

Les dénonciations ont récemment pris de l'ampleur à la suite de la diffusion du documentaire The Problem With Apu (Le problème avec Apu).

« Nous avons discuté avec [le producteur exécutif] Jim Brooks et son équipe, et (...) on a décidé de les laisser s'en charger », a déclaré Dana Walden lors d'une rencontre avec des critiques de télévision.

« Ils ont traité leurs personnages avec tellement de respect, on leur fait confiance pour gérer la situation de la meilleure façon pour leur émission », a-t-elle ajouté. La grande patronne de la chaîne n'est pas au fait des plans des producteurs, mais elle soutient que « tout le monde a convenu que c'était leur décision ».

Un épisode critiqué

Les Simpson, qui en sont actuellement à leur 30e saison, ont fait un clin d'oeil à une éventuelle réponse à la controverse lors d'un épisode diffusé en avril. On y voit Marge partager un livre qu'elle appréciait étant jeune avec sa fille Lisa. Elle se voit alors forcée de corriger des insultes portées contre les Irlandais et les Latino-américains.

Lisa réplique alors : « Quelque chose qui a démarré il y a plusieurs décennies, qui était applaudi et inoffensif, n'est plus politiquement correct. Que peut-on y faire? » Une photo d'Apu apparaît alors à l'écran et Marge répond: « Certaines choses vont être abordées un peu plus tard. » Puis, Lisa poursuit: « ...si elles le sont ».

L'humoriste Hari Kondabolu, qui a écrit le scénario du documentaire The Problem With Apu (Le problème avec Apu) pour souligner comment les groupes marginalisés sont représentés dans la culture populaire, a dénoncé la réponse des auteurs de la série. Il la considère triste et malavisée. La réaction d'Hari Kondabolu a suscité une vague de commentaires positifs en ligne.

Dana Walden voit le tollé causé par l'épisode d'avril comme une « bonne information » à prendre en compte par les créateurs concernant leur future approche du personnage d'Apu.