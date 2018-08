S'appuyant sur son règlement municipal, la Ville de Sherbrooke donnait 72 heures au Syndicat canadien de la fonction publique mardi pour qu'elle retire ses pancartes. La coalition syndicale conteste la décision de la Ville d'interdire l'affichage de nature politique sur la place publique sous prétexte qu'elle viole leurs droits constitutionnels.

« Nous, on pense que le droit d'afficher une opinion politique dans l'espace public serait un droit constitutionnel. Les tribunaux supérieurs ont tranché sur cette question-là : il ne peut pas y avoir interdiction totale d'afficher une opinion dans une ville. C'est ce qu'on va contester », mentionne le président de la section Québec du Syndicat canadien de la fonction publique, Denis Bolduc.

Une mise en demeure sera envoyée vendredi, intimant la Ville de ne pas enlever ces pancartes. Denis Bolduc invite la Ville à faire preuve de souplesse, plutôt que d'engager une bataille coûteuse devant les tribunaux. Un bras de fer a aussi lieu entre la coalition syndicale et la Ville de Québec.

Le SCFP s'expose à une amende de 500 $ à 2000 $ pour une première offense et à une amende de 1000 $ à 4000$ en cas de récidive. Il n'a pas été précisé par la Ville si l'amende serait comptabilisée par affiche ou pour l'ensemble du lot.

Outre le SCFP, la coalition regroupe le Syndicat des Métallos, le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau (SEPB), l'Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs de l'Aérospatiale (AIMTA), l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES). Elle représente quelque 250 000 membres.

Plus de détails à venir