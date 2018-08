Dans un communiqué, le ministère précise que la mise en oeuvre de ces nouvelles mesures, visant 5207 produits bien identifiés, est « suspendue aux actions des États-Unis », en faisant référence à la récente menace de l'administration Trump de relever de 10 % à 25 % les tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises.

Les mesures envisagées sont « rationnelles et mesurées », affirme-t-il, en ajoutant que la Chine cherche à protéger ses intérêts et à empêcher une escalade des tensions commerciales, lancées ce printemps par Donald Trump. Le président américain accuse Pékin de pratiques commerciales « déloyales » et de « vol de propriété intellectuelle ».

Pékin se réserve le droit d'adopter « d'autres contre-mesures », ajoute encore le ministère, mais continue de croire que seules des négociations justes fondées sur un respect mutuel permettront de régler le différend commercial qui empoisonne les relations entre les deux grandes puissances économiques de la planète.

Toute menace ou tout chantage unilatéral ne feront qu'exacerber les différends et nuire aux intérêts de toutes les parties. La Chine est persuadée que le dialogue, sur la base du respect mutuel, de l'égalité et des bénéfices communs, est une manière efficace de résoudre nos différends commerciaux. Le ministère chinois du Commerce, dans un communiqué

Depuis le 6 juillet, les États-Unis imposent des tarifs douaniers de 25 % sur des importations chinoises d'une valeur de 34 milliards de dollars. Au total, 818 produits, dont des voitures ou des disques durs d'ordinateurs, sont visés. Pékin a répliqué en imposant des tarifs douaniers sur 545 produits d'une valeur équivalente, dont des fèves de soja et le whisky de la marque Jack Daniel's.

D'autres produits chinois d'une valeur de 16 milliards de dollars pourraient aussi être frappés de tarifs prochainement. Le tout fait pour l'instant l'objet d'un examen au bureau du représentant américain au Commerce (USTR), Robert Lightizer.

L'acier et l'aluminium produits en Chine sont aussi touchés par des tarifs atteignant respectivement 25 % et 10 % depuis la fin du mois de mars. Là encore, la Chine a répliqué en imposant des tarifs pouvant aller jusqu'à 25 % sur 128 produits, pour une valeur de 3 milliards de dollars américains.

M. Lightizer a récemment déclaré que l'imposition de tarifs supplémentaires sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises qui est considérée constitue « une option supplémentaire pour encourager Pékin à changer sa politique et son comportement préjudiciables ».

Selon les statistiques du département américain du Commerce, les États-Unis ont exporté des biens et produits d'une valeur de 130,4 milliards de dollars de vers la Chine en 2017, mais ont importé dans le même temps 505,6 milliards de biens chinois, pour un déficit commercial de 375 milliards.

Le président Trump affirme ouvertement qu'il cherche à réduire ce déficit de 200 milliards.