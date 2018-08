La popularité de Chris Collins auprès de la population de Moncton-Centre pourrait être dangereuse pour le Parti libéral lors des élections en septembre, explique le politologue Gabriel Arsenault.

Les candidats indépendants ont historiquement assez peu de succès, mais dans ce cas-ci l’issue du vote est incertaine, explique-t-il. On ne peut pas savoir qui va rentrer. Surtout qu’on a appris que dans l’association libérale de Moncton-Centre, il y en a plusieurs qui ont claqué la porte.

Il y a une solidarité plus envers Chris Collins qu’envers le parti. Gabriel Arsenault, politologue

Suspendu du caucus libéral pour des allégations de harcèlement

Le député et président de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a présenté des excuses, lundi, pour avoir enfreint la politique contre le harcèlement. Il avait été suspendu du caucus libéral en avril, à la suite d’une plainte portée contre lui par une personne anciennement employée de l’Assemblée législative.

Les députés siégeant au comité d'administration de l'Assemblée législative ont imposé à M. Collins d’écrire une lettre d’excuse à la victime et de suivre une formation sur la prévention du harcèlement.

Chris Collins a expliqué qu’il y avait eu un malentendu, que ses commentaires n’avaient été qu’humoristiques et inoffensifs.

Il n’avait pas précisé à ce moment ses intentions quant aux élections générales de septembre. Il confirme maintenant qu’il sera candidat indépendant.

Mon travail dans la circonscription de Moncton-Centre n’est pas encore terminé. Je n’ai pas fini de servir mes électeurs , dit M. Collins par voie de communiqué.

Le député profite de l’occasion pour décocher quelques flèches à son ancien chef, Brian Gallant.

Il nous faut quelqu’un pour s’assurer que ces partis politiques restent honnêtes. Je suis un candidat indépendant et libre qui reconnaît que notre province est aux prises avec une crise financière et que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser Brian Gallant dépenser notre argent dans le but d’acheter des élections , lance M. Collins dans son communiqué.

S'il est élu, il s’agira de son quatrième mandat. Il promet de militer contre le plan libéral en matière de tarification du carbone. Il veut aussi faire augmenter la part du revenu que peuvent conserver les résidents de foyers de soins qui reçoivent l’aide financière gouvernementale.