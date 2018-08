Le député et président de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a présenté des excuses, lundi, pour avoir enfreint la politique contre le harcèlement. Il avait été suspendu du caucus libéral en avril, à la suite d’une plainte portée contre lui par une personne anciennement employée de l’Assemblée législative.

Les députés siégeant au comité d'administration de l'Assemblée législative ont imposé à M. Collins d’écrire une lettre d’excuse à la victime et de suivre une formation sur la prévention du harcèlement.

Chris Collins a expliqué qu’il y avait eu un malentendu, que ses commentaires n’avaient été qu’humoristiques et inoffensifs.

Il n’avait pas précisé à ce moment ses intentions quant aux élections générales de septembre. Il confirme maintenant qu’il sera candidat indépendant.

Mon travail dans la circonscription de Moncton-Centre n’est pas encore terminé. Je n’ai pas fini de servir mes électeurs , dit M. Collins par voie de communiqué.

Le député profite de l’occasion pour décocher quelques flèches à son ancien chef, Brian Gallant.