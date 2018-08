Cette reconnaissance a été faite jeudi, lors de la Journée de commémoration du génocide des Roms, dans un communiqué signé par la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez.

Ils écrivent que plus de 500 000 Roms ont été persécutés et assassinés, et ont observé que la violence indescriptible infligée aux peuples roms était peu connue du public.

« Encore aujourd’hui, très peu de pays reconnaissent officiellement ces événements », a estimé la fondatrice de l'organisme montréalais Romanipe, Dafina Savic, qui salue la décision canadienne.

« Le génocide des Roms demeure encore un des génocides oubliés de notre histoire », a-t-elle ajouté.

Une marginalisation toujours d’actualité

Les ministres ajoutent dans leur communiqué que les communautés roms dans de nombreux pays ont été marginalisées et continuent de l'être, dans tous les domaines de la vie, notamment l'emploi, le logement, l'éducation et les soins de santé.

Encore aujourd’hui malheureusement, les Roms font face à la ségrégation, à la persécution et à de la discrimination. Dafina Savic, de l'organisme Romanipe

En reconnaissant officiellement ce génocide, le gouvernement dit reconnaître l'histoire commune des peuples roms en tant que victimes et survivants des atrocités nazies, aux côtés du peuple juif, commises durant l'Holocauste.

Le 2 août 1944, près de 3000 hommes, femmes et enfants roms ont été assassinés dans le camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne.

Les ministres Freeland et Rodriguez signalent aussi que le Canada est déterminé à poursuivre son engagement au sein de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, notamment pour faire connaître le génocide des peuples roms.