Le véhicule serait tombé dans le lac Ontario vers 22 h, jeudi soir, près de l’intersection des artères Lake Shore et Parliament.

Selon un témoin, deux personnes étaient à bord.

La police, toutefois, n’a pas révélé combien il pourrait y avoir de victimes. Les autorités ont abandonné l’espoir de retrouver un survivant.

Une dépanneuse est sur place, vendredi matin, pour repêcher le véhicule.

Melissa Maestre raconte qu’elle s’apprêtait à monter à bord d’un bateau pour une croisière sur le lac Ontario, jeudi soir, lorsqu’elle a vu le véhicule plonger dans l’eau.