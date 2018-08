L'envoi des vaisseaux Boeing Starliner (CST-100) et SpaceX Crew Dragon dans l’espace marquent le début « d’une nouvelle ère » pour les vols habités menés par les États-Unis, a déclaré la NASA, qui doit annoncer les premiers noms vers 11 h.



Il s’agit non seulement des premières missions pour des vols commerciaux dans l’espace, mais aussi d’une première pour des « astronautes américains à bord d’un vaisseau spatial américain fabriqué en sol américain » depuis que la NASA a mis fin à son programme de navette spatiale en 2011, a souligné l’agence américaine.



Depuis le retour de la navette Endeavour, le 1er juin 2011, les astronautes américains ont dû compter sur le vaisseau russe Soyouz pour se déplacer entre la Terre et la Station spatiale internationale.



Après un test de sonde spatiale en novembre, le premier vol habité de SpaceX Crew Dragon est prévu pour avril 2019, a indiqué la NASA.



L’envoi du premier équipage à bord du Boeing Starliner dans l’espace, qui était prévu pour fin 2018, devra attendre l'an prochain, en raison d'un problème de moteurs découvert lors d'un essai.



Les astronautes qui participeront à ces premières missions de vaisseaux commerciaux seront en contact avec l’agence spatiale américaine tout au long de leur mission. Le vaisseau, qui restera amarré à la Station spatiale internationale, doit ensuite ramener l’équipage sur Terre.



Si ces vols se révèlent être un succès, SpaceX et Boeing pourront contribuer à d’autres missions de la NASA, et l'agence américaine n'aura plus à dépendre de la Russie pour envoyer ses astronautes dans l'espace.



Les deux firmes américaines avaient signé un contrat totalisant 6,8 milliards de dollars avec l’agence spatiale américaine en 2014.