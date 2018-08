Les équipes de SQ ont encore une fois fouillé jeudi les eaux et les berges de la rivière, mais sans succès, a indiqué le porte-parole du corps policier, Louis-Philippe Bibeau.



L'hélicoptère de la SQ, qui a déjà survolé le secteur dans les jours précédents, a également été mis à contribution.



La SQ indique qu'une évaluation serait faite dans les prochains jours et que les recherches pourraient reprendre, mais la semaine prochaine.



Le disparu, âgé de 20 ans, se baignait avec trois autres jeunes lorsqu'il s'est enfoncé sous l'eau et n'a plus refait surface, un peu avant 15 h, lundi.



Les policiers rapportent que le secteur de l'incident était frappé d'une interdiction de baignade en vertu d'un règlement municipal.



« Il y aurait du courant à cet endroit », a précisé la porte-parole, Béatrice Dorsainville, à propos de la zone au pied du viaduc de la route 364.

