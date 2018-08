Un texte de Charles D’Amboise

Habitué des concerts d'arénas, l’icône du rock canadien a choisi le Festivent de Lévis comme seul arrêt en terre québécoise pour sa tournée The Ultimate Tour, un spectacle qui reprend ses plus grands hits en plus de deux nouveaux titres.

Avec une salutation bien sobre et deux pièces interprétées sans flafla (Ultimate Love, Can’t Stop This Thing We Started), le chanteur de 58 ans a mis un peu de temps avant d’apprivoiser la foule, qui se faisait plutôt timide en début de spectacle.

Bryan Adams a fait chavirer son public avec sa balades. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Mais dès les premières notes de la ballade Heaven, l’énergie de la foule a monté d’un cran : la chorale de fans a entonné le début de la pièce sous une marée de téléphones scintillants.

Vêtu d’un veston bleu foncé et d’un jeans, le chanteur a ensuite feint d’inviter Tina Turner sur scène pour la pièce It’s Only Love. Bonne blague.

Sans surprise, son hymne fédérateur Summer of 69 a fait danser la foule, tout comme Back To You et Cloud Number 9.

Le parc Champigny était rempli à pleine capacité. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Nostalgie

Force est de constater que c’est avec ses balades que le chanteur fait chavirer son public. Que ce soit avec (Everything I Do) I Do It for You ou Me Voilà (la version française de Here I Am), Adams parvient résolument à réveiller la fibre nostalgique de ses fans.

La voix de certains artistes s’éraille avec l’âge. Celle de Bryan Adams, rauque, sablonneuse et puissante, reste intacte malgré les années et procure le même réconfort.

Petits et grands étaient sur place pour acclamer Bryan Adams. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Accompagné de ses quatre musiciens – dont son complice Keith Scott –, Adams a livré une prestation somme toute intimiste dans un décor à la scénographie sobre : trois toiles de projections accompagnaient le quintette, qui était éclairé par des tiges lumineuses qui se balançaient au-dessus de la formation/du groupe. Le tout, magnifié par la grande roue du festival, installée à droite de la scène.

En moins de deux heures, le chanteur a offert un total de 23 succès tirés de son répertoire, qui s’étend sur trois décennies. De quoi satisfaire la foule la plus imposante de l’histoire du festival de Lévis, qui restera aussi marqué par l’énorme bouchon de circulation causé par toute cette affluence.