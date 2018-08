Cette proposition a été faite jeudi à la cour fédérale de San Diego, en Californie, dans le cadre d’une poursuite intentée par l’ACLU, une organisation de défense des droits civiques, contre le gouvernement américain pour sa politique d'immigration « tolérance zéro », qui a mené à la séparation de 2300 à 3000 enfants de leurs parents.

Les représentants du gouvernement estiment que « les plaignants devraient utiliser leurs importantes ressources et leur réseau d’avocats, d’organisations non gouvernementales et de bénévoles » pour retrouver les parents déjà expulsés des États-Unis.

Dans le cadre de cette même poursuite, le juge Dana Sabraw avait ordonné aux autorités de réunir les enfants séparés de leurs parents à la frontière d'ici le 26 juillet si ceux-ci étaient toujours aux États-Unis et s’ils respectaient certaines conditions.

L’objectif a été atteint, mais le juge avait ensuite demandé à ce qu’une « deuxième étape » soit accomplie : réunir 431 enfants avec leurs parents déjà renvoyés du pays. La plupart de ces parents sont de retour au Guatemala, au Honduras ou au Salvador.

Le département américain de la Justice a affirmé qu’il fournira toutes les informations qu’il détient aux avocats de la poursuite.

Un travail « de détective »

L'Union américaine pour les libertés civiles a toutefois indiqué que le gouvernement avait peu collaboré jusqu'à ce jour, se contentant de transmettre une liste d'adresses potentielles de 120 parents ne comprenant « aucune information pertinente ».

Par exemple, certaines adresses avaient la mention « calle sin nombre » (« rue sans nom » en espagnol). D’autres documents proposaient six adresses différentes dans la ville de San Luis de Potosi, au Mexique, pour retrouver un enfant du Honduras.

Retracer ces parents expulsés, dans ces circonstances, est « un travail digne d’un détective », a indiqué l’organisation.

L’ACLU a plutôt défendu qu’il était de la responsabilité du gouvernement de retrouver ces parents.

[L’ACLU] a clairement indiqué qu’elle ferait tout en son possible pour aider à la réunification des familles, mais persiste à dire que le gouvernement doit porter l’ultime fardeau de trouver les parents [déjà expulsés]. Extrait du document déposé par l'ACLU au tribunal de San Diego

« Cette situation est d’abord le résultat de la pratique anticonstitutionnelle de séparation menée par le gouvernement », a indiqué l'ACLU au tribunal. « Et le gouvernement américain a bien plus de ressources que n’importe quelle organisation non gouvernementale. »

Le juge Dana Sabraw doit tenir une audience aujourd'hui pour discuter des efforts mis pour en place pour faciliter la réunification des familles.