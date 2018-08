Les parents de l’homme, Claire Bélisle et Gaétan Bédard, sont les premiers à se réjouir du succès de leur fils et à ressentir la fierté de leurs concitoyens.

Claire assure que depuis qu'il a commencé le patinage de vitesse à l'âge de 14 ans, c'est toute la communauté qui est derrière lui.

Moi, je me promène dans le village, puis les gens me parlent d'Éric. Claire Bélisle, mère d'Éric Bédard

Sur place, plusieurs citoyens confirment éprouver beaucoup de fierté de voir « un gars de la place » se rendre aussi loin.

Bon nombre de ses anciens professeurs ou de proches de la famille ont aussi des anecdotes à son sujet.

Une se souvient que l’homme qui a aujourd’hui 41 ans se dépêchait de quitter les classes pour aller à la patinoire. Une autre se rappelle qu’il aimait beaucoup les friandises.

Impact positif sur sa communauté

Dans la réussite de son fils, Gaétan Bédard voit même un message d’espoir pour celles et ceux qui sont aussi originaires de petits milieux.

« Excusez, mais on est en campagne, illustre-t-il. Et ce n’est pas évident! Il y en a qui disent : "Ha! ben là, c’est parce que je suis en campagne, je ne réussirai pas". Non, non, non, non, non! Regarde, il y a un vieux proverbe qui dit : "Quand tu veux, tu peux". »

Pour illustrer que tout est possible, un pavillon sportif avec une patinoire a été inauguré en l'honneur d'Éric Bédard. L’hiver, lorsqu’il est de passage, il en profite pour visiter les écoles et initier les jeunes au patinage de vitesse.

Si on en croit son père, Éric Bédard n’a pas fini de rendre les gens de Sainte-Thècle fiers. Gaétan croit même que son fils saura s’imposer dans le respect auprès des membres de l’équipe canadienne. « Ses patineurs vont le craindre, mais en même temps, c’est un ami », explique-t-il.

D’après le reportage de Gabrielle Proulx