Il n'y avait plus de mortier. L'édifice est un château de cartes actuellement , a affirmé M. Cooke.

Le propriétaire, Ovidio Sbressa, avait récemment rempli les pierres de la façade ouest de mortier, mais celui-ci retenait seulement l'extérieur du bâtiment. À l'intérieur des murs, il ne restait que du sable, selon John Cooke.

La pluie mise en cause

Des années de pluie ont lentement attiré tout ce sable vers le bas. Peu avant l'effondrement, des pluies abondantes ont pu sonner le glas de la Maison Magee.

De surcroît, le toit de l'immeuble est complètement pourri, aux dires de l'ingénieur.

Si j'avais inspecté ce bâtiment plus tôt, j'aurais dit qu'il avait besoin de travaux de conservation. Si nous avions commencé l'effort de conservation, lorsque nous aurions commencé à retirer le mortier, nous nous serions engagés dans des travaux majeurs de déconstruction et de reconstruction , a affirmé l'ingénieur.

Une autre option serait de déconstruire l'immeuble et le reconstruire pierre par pierre.

C'était mon château en ville

Le propriétaire du bâtiment a soutenu avoir fait presque toutes les réparations que lui avait ordonnées la Ville. Il indique aussi que d'autres rénovations étaient prévues au cours de l'été, du moins avant qu'un mur ne cède.

Le propriétaire de la Maison Magee, Ovidio Sbressa. Photo : Laura Osman/CBC

Il est trop tôt pour affirmer si le bâtiment est un exemple de démolition par négligence, a soutenu le directeur du droit de passage, du patrimoine et du design urbain de la Ville d’Ottawa, Court Curry.

Le propriétaire de l'immeuble croit plutôt que des travaux de construction et d'excavation dans les environs ont déstabilisé les murs et non la pluie.

Ovidio Sbressa n'a pas les moyens de reconstruire la structure de la façon que l'ingénieur le suggère. Il conteste d'ailleurs cette évaluation.

C'était mon château en ville. J'espère pouvoir le restaurer. Ovidio Sbressa

M. Sbressa a jusqu'au 20 août pour soit démolir l'édifice, soit effectuer des travaux de restauration permanents pour que l'histoire ne se répète pas.

S'il ne fait rien, la Ville peut entamer des travaux et tenter de les lui facturer.

D'autres édifices historiques inspectés

La Ville prévoit embaucher des ingénieurs indépendants pour inspecter quelque 23 bâtiments historiques vacants afin de déterminer si des rapports d'ingénierie détaillés doivent être faits pour s'assurer de l'intégrité des structures.

Ces rapports pourraient être faits aux frais des propriétaires.