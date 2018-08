Un texte de Miguel Lachance

Le festival commencera le jeudi 27 septembre avec le groupe Le Winston Band en prestation à l’hôtel Valhalla, près de l’aéroport.

Nous voulions quelque chose d’un peu dansant, mais que ça sorte de l’ordinaire , raconte Louise Bodéré, agente de développement économique et marketing pour le Centre francophone.

Le Winston Band fusionne le rock à des influences zydeco, cajun et canadienne-françaises Photo : Le Winston Band/Facebook

Grande nouveauté cette année, le festival propose une activité réservée aux jeunes de 14 à 18 ans, une soirée dansante animée par DJ UNPIER, le vendredi soir à l'École secondaire de La Vérendrye.

Comme en 2016, le festival culminera avec un spectacle en plein air devant le Centre francophone, le samedi 29 septembre.

Pour l’occasion, le Franco-Festival a invité le groupe Ariko, originaire de Tiny sur le bord de la baie Georgienne.

En cas de pluie, toutes les activités du samedi auront lieu à l’École secondaire de La Vérendrye.