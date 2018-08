Des chercheurs de l’École de communication et de journalisme Annenberg de l’Université de la Californie du Sud ont passé au peigne fin les 100 films les plus populaires de 2007 à 2017 pour calculer la proportion de femmes, de personnes des minorités sexuelles et culturelles, ainsi que de personnes en situation de handicap parmi les acteurs et l'équipe de production.

Selon les résultats, des disparités importantes persistent malgré le discours de plus en plus inclusif des producteurs hollywoodiens.

En moyenne, 30 % des personnages dans ces films étaient des femmes.

L’étude souligne également que ces rôles sont davantage sexualisés que ceux détenus par leurs collègues masculins : en 2017, 28,4 % des personnages féminins portaient des vêtements sexy alors que cette proportion n’était que de 7,5 % chez les hommes.

Du côté des minorités culturelles, les chercheurs soulignent « qu’aucune amélioration notable n’a été observée quant à la proportion d’Afro-Américains, d’Hispano-Américains, d’Asiatiques ou de personnes métissées au cours des années analysées ».

L’étude s’est aussi penchée sur la représentation des personnes de la communauté LGBT entre 2014 et 2017. Aucune amélioration n’a été observée par les chercheurs, qui soulignent également qu’un seul personnage issu de cette communauté avait le rôle d’un parent.

« Les films échouent encore à représenter pleinement les vies familiales et relationnelles de la communauté LGBT », expliquent les chercheurs.

Très peu de réalisatrices et de réalisateurs noirs

La situation ne serait pas meilleure derrière la caméra.

Pour les 1100 films analysés, seules 43 femmes ont occupé le poste de réalisatrices et seulement 1,3 % des compositeurs de trames sonores sont des femmes.

Pour un échantillon plus restreint de 900 films, seuls 64 réalisateurs étaient afro-américains; de ce nombre, seulement 4 étaient des femmes.

Les chercheurs proposent plusieurs solutions pour atteindre une meilleure représentation des différentes franges de la population au cinéma. Ils estiment par exemple que si on ajoute cinq rôles féminins par année, la parité sera atteinte d’ici 2020.