Un texte de Patrick Henri

La pratique de l’escrime est à la baisse en Alberta. Il n’y a pas si longtemps, on comptait plus de 1000 escrimeurs dans la province. Aujourd’hui, on estime qu’ils sont environ 650.

Le président de l’Alberta Fencing Association, Andrew Rusheleau, aimerait bien pouvoir transmettre sa passion à plus d’Albertains.

Beaucoup de gens ont une image négative du sport. Ils croient que c’est un sport violent et qu’il y a des risques importants de blessures. Andrew Rusheleau, président, Alberta Fencing Association

La vérité, selon celui qui pratique le sport depuis l’âge de 9 ans, c'est que l’escrime est un sport rempli de respect, où les blessures sont quasiment inexistantes.

Que ce soit une épée, un fleuret ou un sabre, l’arme n’est jamais utilisée dans le but de blesser un adversaire.

Dans deux des trois disciplines, l’épée et le fleuret, l’arme n’est pas utilisée pour frapper l’adversaire. Pour marquer un point, il faut toucher son adversaire avec la pointe de l’épée ou du fleuret.

Quand on pratique le sabre, on utilise toutes les parties de la lame du sabre pour toucher son adversaire, mais on ne peut le toucher qu’à des endroits qui sont bien protégés.

Des vêtements sécuritaires

C’est vrai qu’il y a déjà eu des tragédies dans la pratique de l’escrime.

Deux ans après avoir été couronné champion olympique de fleuret aux Jeux de Moscou de 1980, le Soviétique Vladimir Smirnov a succombé à une blessure subie aux Championnats du monde de 1982, quand l’arme d’un adversaire a transpercé son masque.

Depuis cet événement, un contrôle très sévère est exercé sur l’équipement utilisé. Le grillage des masques est renforcé au point où même en sautant dessus, on ne pourrait pas le faire plier.

Les habits des escrimeurs sont maintenant composés de kevlar et impossibles à transpercer. Le gant de la main armée est en cuir très épais. Les femmes portent un protège-poitrine, et beaucoup d'hommes, un bustier plat.

Les équipements sont vérifiés presque quotidiennement et il n'est pas question de prendre part à une compétition, ou même un entraînement, avec de l’équipement désuet.

Un deuxième sport

Les gens qui s’intéressent à l’escrime le font bien souvent après avoir pratiqué un autre sport.

Les joueurs de soccer, grâce à leur jeu de pied, et les joueurs de badminton, grâce à leur coordination yeux-mains, ont le potentiel de devenir de bons escrimeurs.

Les danseurs, qui savent comment apprendre des chorégraphies, et les personnes qui ont pratiqué des arts martiaux, car elles s’adaptent très rapidement au rythme de l’escrime, font aussi partie des candidats potentiels pour le sport.

Cet escrimeur attaque de la main gauche, ce qui lui confère un avantage. Photo : Vincent Champagne

Exposition au sport

Le sport devient plus populaire après les Jeux olympiques, parce que les gens y ont été exposés. En partant de cette idée, Andrew Rusheleau s’est donné comme mandat d’exposer le plus d’Albertains possible au sport qu’il pratique depuis 22 ans.

L’an passé, nous avons fait des démonstrations lors de matchs des Oil Kings, ou de manifestations comme Ride for the Cure. Cette année, nous voulons organiser un événement d’envergure sur le terrain de l’Assemblée législative pour souligner la Journée de l’escrime. Andrew Rusheleau, président, Alberta Fencing Association

En plus d’être président de l’association albertaine, Andrew Rusheleau est aussi président du club d’escrime Sergey’s Sabre Club, à Edmonton. Il a convaincu le propriétaire du club d’offrir des rabais sur des sites de commerce électronique à ceux qui aimeraient s’initier au sport.

Difficile, pour l’instant, d’évaluer le résultat de ces initiatives. Andrew Rusheleau est cependant convaincu d’une chose : les gens qui ont visité le gymnase pour une séance d’initiation connaissent maintenant beaucoup mieux le sport.

Peut-être ne deviendront-ils pas des escrimeurs eux-mêmes, mais ils sont devenus des ambassadeurs pour le sport.