Pour lancer son nouveau volet de spectacles payants, le Festival international des rythmes du monde accueille jeudi soir Marc Dupré.

Vendredi, c’est le chanteur de renommée internationale Wyclef Jean qui montera sur scène et, samedi, ce sera au tour du célèbre groupe Les Cowboys fringants d'être à la Zone portuaire.

Wyclef Jean Photo : Sony

Ces spectacles payants sont une façon d’accroître les revenus et d’attirer des artistes plus connus, explique le promoteur Robert Hakim.

On s’est dit : "Pourquoi ne pas développer un nouveau créneau pour avoir des artistes internationaux?". Quand on négocie avec des artistes comme ça, ils nous demandent des espaces d’au moins 10 000 places et la rue Racine ne contient pas 10 000 personnes en même temps. On essaie ça cette année et on va voir la réaction des gens.

Près de 10 000 billets sont déjà vendus pour les trois spectacles.

Elvis Crespo, Rocca, Dead Obies, Afrikana Soul Sister et Les Trois Accords sont quelques-uns des groupes qui seront de passage sur la rue Racine lors du Festival international des rythmes du monde qui se termine le 12 août.