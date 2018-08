La population de la localité de moins de 200 âmes s'est réveillée avec un épais nuage de fumée et une forte odeur de feu de forêt.

Ces effluves reviennent souvent depuis la fin de semaine dernière.

Les feux de forêt qui affligent le nord de l'Ontario se font ressentir jusqu'à Rapides-des-Joachims. Photo : Radio-Canada

Au plus fort du phénomène, mardi, la fumée était tellement dense que les rayons du soleil étaient cachés. Le problème était tel qu'une partie de la population avait choisi de rester chez elle.

Inquiétude

Sylvain Bégin, le directeur général de cette municipalité du Pontiac, a indiqué qu'une odeur nauséabonde était bien présente. On a des odeurs de feu, à penser même qu'on est à côté du feu à force de l'intensité de la senteur , a-t-il dit.

Le directeur général de la Municipalité de Rapides-des-Joachims, Sylvain Bégin. Photo : Radio-Canada

C'est un peu épeurant quand on sort dehors et on ressent qu'il y a de la fumée , a confié Tina Michaud, une résidente de Rapides-des-Joachims, ajoutant qu'elle se demande d'où proviennent les odeurs et la fumée.

On nous a expliqué que le vent a tourné, ce sont les senteurs et la fumée qui viennent des feux de l'Ontario. Sylvain Bégin, directeur général de Rapides-des-Joachims

De l'inquiétude était palpable parmi les citoyens.

C'est toujours inquiétant quand on respire ça, surtout pour les petits enfants. On sait que c'est très cancérigène la fumée de feu de bois, alors c'est ça qui nous inquiète , a dit pour sa part la résidente Carole Desnoyers.

Quatre feux de forêt

Trois feux de forêt faisaient rage, jeudi, au sud de l'autoroute 17 dans la région de Bissett Creek et un autre brûlait à l'ouest de Pembroke. Ces feux de forêt, probablement, contribuent à la mauvaise qualité de l'air et à la fumée dans le Pontiac , a dit Peter Kimbell, météorologue à Environnement Canada.

Les autorités disent surveiller la qualité de l'air de près et recommandent aux personnes vulnérables de rester à l'intérieur.