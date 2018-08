Le passage, représenté notamment par un coeur et différents ustensiles de cuisine et situé devant l'hôtel de ville de Sherbrooke, ne respecterait pas les règlements du MTQ, qui indiquent que les passages pour personnes « doivent être marqués par des lignes parallèles de couleur blanche ou par des bandes de couleur blanche ou jaune ».

« Le marquage du passage pour piétons que l’on retrouve sur la rue Wellington à Sherbrooke ne répond pas aux normes du Tome V – Signalisation routière et réduit l’importance de la signalisation routière, qui est essentielle pour la sécurité des usagers de la route », tranche le MTQ.

La Ville de Sherbrooke a demandé un avis juridique qui bloque pour le moment la réalisation des cinq autres traverses stylisées qui étaient prévues sur son territoire.

« Le projet s'est fait en collaboration avec la Ville de Sherbrooke et le service des infrastructures urbaines, notamment, et tout a été fait dans les règles de l'art », estime pourtant la coordonnatrice aux communications de Destination Sherbrooke, Amélie Boissonneau.

De plus en plus nombreux

Les passages piétonniers stylisés sont de plus en plus nombreux au Québec et au Canada, et des études tendent à montrer que la sécurité des piétons peut même être améliorée par ceux-ci.

« Les différentes études qu'il y a eu montrent que, quand on modifie l'environnement, on va amener davantage d'attention de la part de l'automobiliste, donc un meilleur respect des passages pour piétons au moins de façon temporaire », explique Jeanne Robin, porte-parole pour Piétons Québec.

« Ce n'est pas forcément un effet qui va durer dans le temps, ça, ça dépend des aménagements qu'on fait autour, de la largeur des rues et puis de l'environnement général. Mais, d'une manière générale, quand on tente de modifier l'environnement pour l'adapter plus aux besoins des piétons, effectivement, on observe un meilleur respect des règles », précise-t-elle.

Un passage pour piétons stylisé, à Montréal. Photo : Radio-Canada

Le projet était quant à lui bien accueilli au centre-ville de Sherbrooke.

« La traverse piétonnière, je trouve qu'elle a été super bien choisie pour ce genre de projet-là. Parce qu'elle est là depuis longtemps, les gens sont habitués, ils s'arrêtent. Alors de l'avoir enjolivée un petit peu, bien des fois, ça rappelle justement aux gens que la traverse piétonnière, elle est là », mentionne Jessika Wilson, une commerçante du centre-ville.

« Moi, j'adore ça! soutient une passante. Enfin, on les voit! Et elles ne s'effacent pas trop puis elles correspondent à une bonne largeur pour une accessibilité universelle, ce qui est rare! »