Par voie de communiqué, le premier ministre, Scott Moe, a tenu à offrir ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à sesproches. « Après une longue et éminente carrière dans l'armée, Yogi aurait pu choisir de profiter des joies de la retraite, mais il a plutôt continué de servir le public en tant qu'un des premiers membres du Parti saskatchewanais », a dit le premier ministre.

Scott Moe a tenu à rappeler que le lieutenant-colonel retraité avait été député et ministre, ainsi qu'une voix forte pour sa circonscription de Wood River, comme pour les communautés rurales de la province. « C'était un ami et il me manquera », a-t-il ajouté.

En février 2014, Yogi Huyghebaert avait annoncé qu'il ne se représenterait pas aux élections de 2016, à la fin de son mandat. Lors de l'élection de 2011, il avait obtenu 82 % des voix dans sa circonscription. Scott Moe a souligné qu'en tant que ministre M. Huyghebaert a augmenté la portée de la couverture d'assurance en cas de désastres naturels et a diminué les délais d'exécution pour que « les Saskatchewanais reçoivent l'aide dont ils ont besoin plus rapidement ».

Sur le plan militaire, il a été nommé colonel honoraire de la 2e École de pilotage des Forces canadiennes du 15e Escadron Moose Jaw, en janvier 2011.

Le Parti saskatchewanais ne précise pas quelles sont les causes de la mort de l'ancien député provincial, mais dit que les drapeaux de l'Assemblée législative seront en berne jusqu'à ses funérailles.