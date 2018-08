La Commission a accumulé depuis 2013 un excédent d’environ 130 millions de dollars sur la collecte de ses droits de service.

L’agence agricole explique que cet excédent est le résultat du dépassement de ses prévisions concernant le volume de grain livré pour la période 2013-2018. Les récoltes ont été plus élevées que prévu au cours des cinq dernières années et l‘agence a donc obtenu plus d’argent en frais de service.

En 2017, la CCG avait sollicité des commentaires des producteurs et des compagnies de grains pour décider de l’utilisation de ses fonds excédentaires.

Le chef des communications à la Commission canadienne des grains, Rémi Gosselin, explique qu’à la suite de cette consultation, la CCG a décidé d’investir 90 millions de dollars pour développer ses activités et de conserver les 40 millions de dollars restants en réserve.

Un plan contesté

Bien que plusieurs associations de producteurs agricoles, comme Sask Wheat ou l’Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan, saluent cette décision, d’autres s’insurgent face à ce plan d’investissement.

Le président des Producteurs de grains du Canada, Jeff Nielsen, estime que la première mesure aurait dû être de réduire les frais de service.

L'association des Producteurs de blé de l'Ouest canadien conteste, elle aussi, le plan d’investissement des fonds excédentaires et critique l'existence même des droits de service.

De son côté, Rémi Gosselin indique que la CCG a réduit ses frais de service de 15,5 millions de dollars annuellement pour la période 2018-2023, mais ne prévoit pas de les supprimer.

Le premier investissement dévoilé par la CCG le 1er août dernier est la somme de 4 millions de dollars pour fournir gratuitement des tests d’assurance qualité dès 2018-2019. Les autres investissements seront dévoilés en détail dans les prochains mois.