Un texte de Michaële Perron-Langlais

Les aires protégées et de conservation autochtones (APCA), aussi appelées parcs tribaux, sont des terres gérées par les collectivités dans le but de préserver les droits et les modes de vie des peuples autochtones, tout en protégeant la biodiversité.

La Fondation David Suzuki a étudié le cas de trois APCA établies par des Premières Nations de la Colombie-Britannique afin de présenter les leçons tirées de leurs expériences. Les parcs tribaux K’ih tsaa?dze, Dasiqox et Wah’nah’juss Hilth’hoo’iss ont été créés entre 1984 et 2014 grâce à l’initiative des collectivités autochtones.

« Ce sont des exemples extraordinaires qui ont le mérite de ressortir et de servir de phare pour les autres communautés à travers le Canada », soutient Melissa Mollen Dupuis, chargée de la campagne boréale à la Fondation David Suzuki.

D’après le rapport, les APCA ne sont pas suffisamment reconnus et appuyés par les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral. Melissa Mollen Dupuis souligne le travail entrepris sur plusieurs années par les communautés autochtones de la Colombie-Britannique pour faire reconnaître leurs efforts de conservation.

« C’est un travail de reconnaissance de droits ancestraux incroyables, dit-elle. Ces exemples-là malheureusement ne sont pas encore très connus. »

Le rôle des peuples autochtones pour la protection de l’environnement

Dans son rapport, la Fondation David Suzuki écrit que les « collectivités autochtones sont en train de prendre la direction sur le plan des lieux essentiels pour elles ».

En partageant les leçons tirées de l’expérience des Premières Nations de la Colombie-Britannique, elle espère inspirer les Autochtones de l’ensemble du Canada à créer des modèles similaires aux APCA et à prendre en charge la gestion de ces parcs.

Montrer la voie à d’autres communautés, ça va être une des forces qui va venir de la Colombie-Britannique. Melissa Mollen Dupuis, chargée de la campagne boréale à la Fondation David Suzuki

Melissa Mollen Dupuis croit que les gouvernements devraient eux aussi prendre exemple sur les peuples autochtones en matière de protection de l’environnement. « Les gouvernements doivent penser rapidement, en terme de mandat de quatre ans, et toujours penser à la prochaine élection, explique-t-elle. [...] Les Premières Nations parlent de penser à sept futures générations quand on entreprend un projet sur le territoire. »