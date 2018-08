Non loin du bord de l'eau, à l'entrée de North Vancouver, on peut désormais voir apparaître de plus en plus de petits potagers urbains. Une vingtaine de commerçants ont reçu de quoi cultiver quelques tomates, des concombres ou encore du basilic devant leurs magasins.

Jeudi, 4 nouveaux potagers ont rejoint les 16 autres, installés il y a deux mois et déjà prêts pour la récolte. Parmi ces 20 potagers, 8 vont rester là en permanence.

Selon Wesaey Hooper, ce projet rend la culture de légumes beaucoup plus accessible aux commerçants.

Grâce à un système de subirrigation, les commerçants responsables de leurs potagers ne devront arroser leur plantation qu'une fois toutes les deux semaines. Wesaey Hooper, membre de Lifespacegardens

Avec cette initiative, la zone d'amélioration commerciale du Lower Lonsdale souhaite enjoliver le quartier tout en respectant la nature.