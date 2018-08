Un texte de Denis Babin

Selon les brasseurs de la région, le phénomène du tourisme brassicole a pris de l’ampleur au cours des dernières années.

« Des fois, on a des gens des États-Unis […] ils sont sur un road trip, puis ils disent : "Ah! Oui! On vient faire un petit détour à Casselman pour voir la microbrasserie!" Et là, tu es comme : "Sérieux? Tu as entendu parler de nous et tu te déplaces chez nous?" », raconte Benjamin Bercier, copropriétaire de la Brasserie Cassel, située à un jet de pierre de la gare de Casselman.

Selon les brasseurs de la région, comme Benjamin Bercier de la Brasserie Cassel (premier à partir de la droite), le phénomène du tourisme brassicole a pris de l'ampleur au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada/Denis Babin

Selon Miguel Deault, un adepte de tourisme brassicole qui a déjà visité 115 microbrasseries au Québec seulement, les brasseurs des CUPR sont de mieux en mieux positionnés pour exploiter ce filon.

L’Est ontarien, ça se développe énormément. Si tu regardes dans les derniers trois ans, vraiment, il y a un "boom" incroyable. Miguel Deault, résident d'Alfred

La notoriété de la Brasserie Beau’s de Vankleek Hill, fondée en 2006, y est bien entendu pour beaucoup.

Mais l’arrivée d’autres joueurs dans le paysage brassicole au fils des ans, comme la Brasserie Tuque de Broue d'Embrun, a contribué à alimenter cet engouement.

« Ça a commencé peut-être avec une personne par semaine qui venait de Montréal, qui venait de l’extérieur. Là […] on pourrait compter de trois à cinq groupes [de l'extérieur] par jour qui viennent nous dire bonjour », explique Nicholas Malboeuf, président de la Brasserie Tuque de Broue.

À quelques coins de rue de là, Richard Ménard et Liette Darveau, les propriétaires de la Brasserie Étienne Brûlé, observent le même phénomène.

L’établissement s’est hissé parmi les dix meilleures nouvelles microbrasseries en Ontario en 2017, une distinction qui est loin d'avoir nui, estiment ces derniers.

« Le monde de l’extérieur, […] on leur demandait des questions, de quel coin ils venaient, comment ils se sont rendus ici. On voit que le monde aime découvrir, [il y a] du monde de Montréal, du monde [...] de Toronto. Cette année, c’est encore mieux. Nous sommes plus connus », indique M. Ménard.

Un potentiel de croissance

Chez Tourisme Prescott-Russell (TPRT), l’association responsable de développer et de mettre en marché les produits touristiques offerts dans les CUPR, on commence à prendre des notes.

« Il y a 20 ans, si on avait dit [que le marché brassicole local se développerait autant], ça aurait presque été profane, mais par l’entremise de la bière, qui l’eût cru, on découvre une communauté, on découvre des endroits conviviaux », lance le codirecteur du TPRT, Éric Charlebois.

D’après Brad Campeau, propriétaire de Brew Donkey, une entreprise d’Ottawa qui organise des tournées des microbrasseries locales, la capacité de croissance de ce secteur demeure grande « touristiquement parlant ».

L'an dernier, des 4500 personnes qui ont fait appel à ses services, un peu plus de 10 % d'entre elles provenaient de l’extérieur d'Ottawa et de ses environs.

« Le chiffre d’affaires de la plupart des microbrasseries de la région repose essentiellement sur la clientèle locale. À l’heure actuelle, seule la Brasserie Beau’s peut constituer à mon humble avis une attraction touristique au sens propre du terme », dit Brad Campeau.

En effet, des gens vont se déplacer dans les Comtées unis de Prescott et Russell spécifiquement pour visiter la microbrasserie de Vankleek Hill.

Il faut dire que sa grande fête annuelle, le Beau’s Oktoberfest, continue d'attirer les foules. En 2017, plus de 20 000 personnes ont assisté à l'événement.