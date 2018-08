Son court-métrage Fauve, gagnant du prix du jury au Festival du film Sundance en janvier, fera partie de la programmation du festival qui s’échelonnera sur près de deux semaines, du 6 au 16 septembre.

J’ai sauté de joie! s'exclame Jérémy Comte. Pour moi, c’est un rêve d’aller au TIFF. C’est un festival de films tellement prestigieux où tout le monde de partout dans le monde se réunit. D’y présenter mon film, c’est vraiment exceptionnel.

Après avoir été présent dans de nombreux festivals au cours des derniers mois et même si Fauve y faisait l'unanimité, le réalisateur se dit tout de même surpris de pouvoir présenter son film de 16 minutes à Toronto.

Habituellement, les festivals de cette envergure préfèrent avoir des primeurs internationales pour conserver une certaine exclusivité. Nous, Fauve a été présenté à Sundance, a gagné un prix là et a fait un parcours international. On se croisait les doigts et c’est un grand honneur d’avoir été accepté malgré tout , souligne Jérémy Comte.

Le Sherbrookois espère maintenant que le succès de son court-métrage lui permettra de concrétiser le projet sur lequel il travaille actuellement : un long-métrage qui se déroule au Québec et au Ghana.