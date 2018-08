Le gouvernement canadien veut ainsi améliorer la santé du lac Winnipeg en réduisant la quantité excessive de phosphore qui entre dans le lac.

« Une eau propre est une ressource indispensable pour les Canadiens. Elle est essentielle à notre santé, à l’environnement et à l’économie », a souligné la ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Catherine McKenna souhaite que l’argent aide à diminuer l’impact du phosphore qui cause la prolifération d’algues toxiques et nuisibles.

« Nous avons un véritable problème, a-t-elle dit. Le lac Winnipeg fait face à toute sorte de menaces. »

Le gouvernement souhaite travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour cette mesure. « Le gouvernement du Canada est heureux de travailler avec des groupes environnementaux, les peuples autochtones et ses partenaires dans le but de collaborer avec les collectivités du bassin du lac Winnipeg et d’atteindre des résultats tangibles dans l’amélioration de la santé globale du lac », ajoute la ministre canadienne.

Le député de Winnipeg Sud, Terry Duguid, accompagnait la ministre de l’Environnement à Gimli, jeudi. Selon lui, « c’est en tirant parti des connaissances et de l’expertise de tous les intervenants du bassin que nous serons en mesure de restaurer la santé du lac Winnipeg ».

La Fondation du lac Winnipeg et la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba étaient toutes deux présentes lors de l’annonce puisqu’elles recevront des sommes d’argent.

La Fondation du lac Winnipeg recevra 260 000 $, sur quatre ans, pour un projet de mobilisation de citoyens afin de recueillir et analyser des données pluriannuelles sur le phosphore.

Alexis Kanu, directrice générale de la Fondation du lac Winnipeg, explique que ce financement sera « essentiel afin de faciliter la prise de décision de tous les organismes qui tentent de maintenir le lac Winnipeg propre ».

Pour sa part, la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba recevra 400 000 $ sur deux ans pour la protection et la restauration de plus de 700 hectares de milieux humides dans le bassin du lac Winnipeg.